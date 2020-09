Idoso provoca explosão ao tentar matar mosca com raquete elétrica

PUBLICIDADE

Um idoso, de 80 anos, causou uma explosão na própria cozinha após tentar matar uma mosca com uma raquete elétrica. O caso ocorreu na sexta-feira (4), na aldeia de Parcoul-Chenaud, na Dordonha, a nordeste de Bordéus-França.

O jornal britânico Daily Mail divulgou que o francês estaria jantando, quando uma mosca começou a incomodá-lo. Na sequência, o homem utilizou uma raquete elétrica para matar o inseto. No entanto, havia um vazamento de gás no local e uma explosão foi catalizada pela descarga elétrica do objeto.

A cozinha e parte do telhado ficaram destruídos. O aposentado teve queimaduras em ao menos uma das mãos e foi encaminhado a um hospital. Após receber alta, o idoso precisou ser alojado em um local de acampamento próximo, já que a casa onde morava estava destruída.