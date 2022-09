Idoso morre em incêndio no RS

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso foi encontrado já sem vida dentro do quarto

Um homem de 78 anos morreu em um incêndio em casa na noite de sábado (24), em Serafina Corrêa, na Serra.

A Polícia Civil informou que Portela era proprietário do imóvel, onde moravam outros dois inquilinos. Um deles, um homem de 22 anos, foi encontrado ferido por arma de fogo no lado de fora da residência. Ele foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e já foi liberado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese é de que criminosos tenham estado no local para executar o homem de 22 anos e, após efetuarem os disparos, atearam fogo no imóvel. Ele é natural da Bahia e tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Passo Fundo foram acionados e estiveram no local para o levantamento de informações. A Polícia Civil está investigando o caso.