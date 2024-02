Idoso morre após sofrer queimaduras com soda em MT

As queimaduras foram ocasionadas pelo contato com soda cáustica

Um incidente resultou na morte de um idoso de 60 anos, identificado como Jeferson Dias, na última segunda-feira (20), em Sorriso, situado a 420 km de Cuiabá.

Segundo informações do registro policial, a equipe de plantão da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) foi chamada para uma ocorrência de liberação de corpo no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Ao chegarem à unidade hospitalar, os policiais constataram que Jeferson havia sido admitido no hospital no dia 15 deste mês, vindo do município de Sorriso, com graves queimaduras em seu corpo.

A investigação policial revela que as queimaduras foram ocasionadas pelo contato com soda cáustica, deixando a vítima em estado crítico. Infelizmente, Jeferson não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.