Idoso morre após ser agredido por filho com uma garrafa térmica

O idoso recebeu atendimento médico imediato na própria UPA, porém, não conseguiu sobreviver às lesões

No domingo, 24 de setembro, um idoso de 78 anos perdeu a vida após ser brutalmente agredido pelo próprio filho nas dependências de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

A vítima encontrava-se na UPA Santa Paula para receber atendimento médico quando uma discussão acalorada irrompeu entre ele e seu filho. O conflito escalou drasticamente quando o filho, em um ato de extrema violência, usou uma garrafa térmica para golpear a cabeça de seu pai, causando ferimentos graves.

Os funcionários da UPA Santa Paula tentaram intervir e conter o agressor, mas acabaram sofrendo ferimentos no processo. O idoso, identificado como Carlito Rogalski, recebeu atendimento médico imediato na própria UPA, porém, não conseguiu sobreviver às lesões.

A Polícia Militar foi prontamente acionada, resultando na prisão do agressor. Em uma nota emitida ao portal aRede, a equipe da UPA expressou profundo pesar pela tragédia. A nota diz: “A equipe da UPA lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da vítima da ocorrência. Além disso, fica à disposição da polícia para colaborar com as investigações do caso.”