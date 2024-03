Idoso fica ferido após cair do telhado em MG

Caso ocorreu na última quinta-feira (29) no bairro Morrinhos

Um idoso, de 85 anos, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair no telhado de sua residência, localizada no bairro Morrinhos, em Montes Claros, no Norte de Minas. O incidente ocorreu nesta quinta-feira (29 de fevereiro).

Segundo informações dos bombeiros, o idoso subiu ao telhado para tentar consertar uma goteira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e solicitou o apoio dos bombeiros devido à dificuldade de realizar o resgate.

Devidamente equipados e utilizando uma escada para acessar o local e avaliar a situação do paciente, os bombeiros imobilizaram o idoso em uma prancha e o transferiram para uma maca, para então realizar a descida pela escada.

A equipe do SAMU continuou o atendimento ao paciente. Não houve informações sobre ferimentos.