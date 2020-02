Idoso espanca homem até a morte

PUBLICIDADE 

Um idoso de 80 anos espancou um homem até a morte nesta segunda-feira (17). Helio Santana, 58 anos, apresentava vários ferimentos na cabeça, além de ter sofrido traumatismo craniano.

O crime ocorreu a 258 km de Campo Grande-MS, em uma pousada. A vítima foi socorrida no município de Coxim-MS, onde ocorreu o crime, mas por conta da gravidade foi encaminhado para a capital, onde veio a óbito.

Os policiais chegaram ao local através de uma denúncia. Segundo a polícia, ambos consumiam bebida alcoólica antes do conflito. Segundo depoimento do suspeito, a vítima teria dado vários chutes e batido a cabeça do idoso em uma mesa, causando um corte.

O suspeito, que é foragido do sistema penitenciário, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).