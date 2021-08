Idoso é suspeito de oferecer dinheiro a bisneta para praticar sexo oral

De acordo com a polícia, a denúncia foi feita à polícia pelos pais da criança, que desconfiaram das atitudes da criança e perguntaram se algo teria acontecido

No domingo (29), um idoso de 84 anos ofereceu dinheiro para praticar sexo oral com a bisneta, de apenas cinco anos de idade. O caso aconteceu no no município de Feira Grande, zona rural de Alagoas.

De acordo com a polícia, a denúncia foi feita à polícia pelos pais da criança, que desconfiaram das atitudes da criança e perguntaram se algo teria acontecido.

Após longa insistência, a menina teria dito que o bisavô oferecia dinheiro a ela para praticar sexo oral. A polícia não informou se o ato sexual chegou a ser consumado.

O suspeito foi localizado e conduzido para a Central de Polícia Civil. Como o fato não foi em flagrante, um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável foi feito e o homem foi liberado.

A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) e deve realizar exames de corpo de delito.