Idoso é resgatado após viver 15 anos em situação análoga à escravidão

Um idoso, de 66 anos, foi resgatado após passar 15 anos vivendo em situação análoga à escravidão, em uma fazenda. A ação ocorreu durante a Operação Resgate, que ocorreu entre os dias 18 e 28 de janeiro e resgatou diversos trabalhadores em situação parecida.

O idoso foi encontrado com dificuldades de andar e estava com a coluna curvada em quase 90°. A porteira da propriedade, localizada em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, estava trancada com cadeado, e ele dormia em um alojamento improvisado, sem comida suficiente.

Apenas em uma fazenda de cultivo de laranja em Caldas Novas, no sul do estado, as autoridades resgataram 27 trabalhadores. Já em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, foram seis pessoas resgatadas. Os nomes dos responsáveis não foram divulgados.

O idoso que viva em Rio Verde estava isolado e vivia preso, já que não possuía a chave do cadeado da porteira. De acordo com a fiscalização, a vítima dependia da doação de comida de vizinhos.

O idoso dormia em uma cama de madeira com um colchão em péssimo estado. A água que o trabalhador bebia vinha de uma mina e não era tratada. A vítima contou ainda que trabalhava das 7h às 17h, aproximadamente, e recebia cerca de R$ 200. No entanto, o valor não era pago de forma regular.

O idoso foi resgatado e encaminhado para a casa de parentes na mesma cidade.