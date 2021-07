Idoso é preso suspeito manter a irmã em cárcere privado

De acordo com as investigações, o idoso também é suspeito de fraudar o cartão da vítima para sacar o benefício social dela

Na quarta-feira (30), um idoso de 63 anos foi preso suspeito de manter a própria irmã em cárcere privado por seis anos. O caso aconteceu no interior do Ceará e a prisão é resultado do cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, o idoso também é suspeito de fraudar o cartão da vítima para sacar o benefício social dela. A irmã do preso não tinha contato com ninguém e ficou trancada por muito tempo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o idoso foi encontrado em uma sucata onde trabalhava e não resistiu ao cumprimento da prisão.

A Polícia Civil também apura a conduta do suspeito nos crimes de sequestro e cárcere privado. Ele possui antecedentes criminais pelos crimes de ameaça, lesão corporal dolosa, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo por uso restrito.

Denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).