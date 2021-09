Idoso é preso suspeito de se masturbar para homem em banheiro

A vítima disse que pediu para o idoso sair de perto. Ele ignorou e começou a se masturbar

No último sábado (11), um idoso de 70 anos foi preso suspeito de se masturbar para um homem, de 24 anos, no banheiro do terminal rodoviário em Belo Horizonte (BH).

De acordo com a vítima, assim que entrou no banheiro viu o idoso com a genitália do lado de fora trocando carícias com outro homem. O jovem ignorou a situação e foi para o mictório. Segundos depois foi surpreendido pelo senhor que se posicionou ao lado dele.

A vítima disse que pediu para o idoso sair de perto. Ele ignorou e começou a se masturbar. “Não me importo, pago o valor necessário”, teria dito o suspeito.

O jovem acionou a segurança do terminal rodoviário. A Polícia Militar foi chamada e prendeu o idoso