Idoso é preso suspeito de matar filho de amante em Belo Horizonte

O suspeito, conhecido como “velhinho”, estava dentro de uma caminhonete quando se aproximou da vítima, um jovem de 27 anos, e efetuou disparos fatais

Um idoso de 75 anos foi detido sob suspeita de cometer um assassinato a tiros na noite de quarta-feira (2) no bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte. Após o crime, o idoso fugiu do local.

A vítima, gravemente ferida, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos no peito e na costela. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada na unidade.

As câmeras de segurança do bar onde ocorreu o assassinato registraram o momento do crime, o que possibilitou à Polícia Militar rastrear a rota utilizada pelo suspeito em sua fuga e, consequentemente, localizá-lo.

O idoso, durante o interrogatório, admitiu ter cometido o homicídio e relatou que estava sendo extorquido pela vítima e pela mãe dela. Segundo o suspeito, ele havia tido um caso extraconjugal com a mãe da vítima no domingo anterior ao crime.

Na noite dos fatos, o suspeito avistou a vítima no bar, retornou a sua casa para buscar uma arma e, em seguida, dirigiu-se ao bar onde efetuou os disparos de dentro de sua caminhonete.

Na residência do idoso, a polícia apreendeu duas armas carregadas. Em vista das evidências e do próprio relato do suspeito, ele foi detido e encontra-se sob custódia das autoridades.