Idoso é preso suspeito de engravidar adolescente da própria família em Carira

Durante a interrogação, o autor do crime admitiu que teve relações sexuais com a adolescente, que engravidou durante a última

Nesta quinta-feira, 6, um idoso de 68 anos foi preso acusado de engravidar uma adolescente da própria família, no município de Carira. O caso foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Durante a interrogação, o autor do crime admitiu que teve duas relações sexuais com a adolescente, e que após a última relação, a jovem engravidou.

De acordo com as autoridades policiais, foi através de um exame de DNA que a paternidade foi confirmada. A gestação foi mantida em segredo pela vítima, que teve me de desencadear problemas ao indiciado.

Além disso, o idoso informou que, no passado, teve relações sexuais com a mãe da vítima quando ela ainda era de menor. As informações foram confirmadas pelos envolvidos, e o mandado de prisão foi cumprido.

O homem será encaminhado nesta quinta, 6, para sua audiência de custódia em Aracajú.