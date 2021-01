Idoso é preso após ser flagrado abusando de adolescente

PUBLICIDADE

Um idoso de 71 anos foi preso após ser flagrado, em um vídeo, importunando sexualmente uma adolescente de 14 anos. As imagens foram registradas pelo primo da vítima.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o acusado chega por trás da vítima, que está mexendo no celular, e passa a mão nas partes íntimas da jovem. O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), mesmo após ter sido filmado cometendo o abuso, o idoso nega o crime. De acordo com as investigações, o acusado é um antigo empregador de uma das irmãs da vítima e era considerado amigo da família.

As imagens do assédio foram gravadas no dia 12 de dezembro. Na ocasião, a irmão da vítima não estava no local e o idoso aproveitou a circunstância para abusar da adolescente.

A mãe da vítima tomou conhecimento do crime no dia seguinte e registrou um boletim de ocorrência contra o idoso.

O idoso foi detido em São Paulo, na casa do filho. O caso foi registrado como importunação sexual de menor de idade, e o suspeito permanece preso.