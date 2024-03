Idoso é morto após tentar esfaquear policial em RR

O idoso tentou atacar a equipe com a mesma faca que foi usada na tentativa de homicídio contra a mulher e o filho

Neste domingo (3), um idoso de 74 anos, identificado como Patricio Fidelis Paulino, faleceu após ser atingido por disparos efetuados pela Polícia Militar em Boa Vista. Segundo relatos da PM, ele teria tentado esfaquear um dos agentes durante um episódio no bairro Doutor Silvio Leite, zona Oeste da cidade.

O chamado à PM foi feito devido a uma tentativa de feminicídio no local. Ao chegar, os policiais foram informados por testemunhas que uma mulher de 57 anos e seu filho de 29, que possui deficiência, haviam sido atacados. O suspeito ainda estaria dentro da residência das vítimas.

De acordo com relatos da polícia, o idoso estava em estado de surto e segurava uma faca quando os agentes tentaram detê-lo. Ele resistiu e tentou atacar a equipe com a mesma faca que foi usada na tentativa de homicídio contra a mulher e o filho.

Os policiais inicialmente utilizaram balas de borracha na tentativa de conter o idoso, porém ele continuou a avançar na direção dos agentes com a faca. Diante da situação, os militares decidiram recuar estrategicamente. Em um momento durante a ação, um dos agentes acabou caindo, momento em que o idoso tentou golpeá-lo com a faca. Foi nesse momento que os disparos foram efetuados, resultando na morte do idoso.