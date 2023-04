Idoso é espancado até a morte por adolescentes em Formosa

A vítima morreu após ficar internado na UTI por quatro meses, e os suspeitos do crime foram apreendidos, na última terça-feira (25)

O idoso Umberto Rodrigues Lima, de 64 anos foi espancado até a morte por dois adolescentes em novembro do ano passado.

De acordo com o delegado Danilo Meneses, responsável pelo inquérito, não houve motivação para o crime. “Inventaram da cabeça deles que a vítima era ‘estuprador’. Como ele tinha problemas, não conseguia se defender com argumentos”, afirmou o delegado.

Segundo as investigações, no dia do crime, o idoso entrou em uma casa no Setor Jardim Planalto. Umberto não arrombou nenhuma porta e nem mesmo furtou nenhum item, apenas se deitou no sofá. A dona da casa disse aos policiais que a vítima estava tranquilo. Ao notar que ele tinha dificuldade para se expressar, pediu a ele para ir embora.

Os adolescentes e os dois homens pensaram que o idoso estava assediando a mulher, e abordaram Umberto na rua e começaram a agredi-lo com socos e chutes. Um dos homens atropelou o idoso com uma moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao idoso. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Formosa e ficou em estado grave na UTI. No dia 13 de março deste ano, dia de seu aniversário, Umberto morreu por conta de um traumatismo craniano encefálico causado pelas agressões.

A Polícia Civil indiciou os dois homens pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Na terça-feira, apreendeu os adolescentes, que deverão responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.