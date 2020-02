Idoso é encontrado morto em casa após ficar dias sem se comunicar com a família

PUBLICIDADE 

Após passar três dias sem dar notícias a família, um idoso de 77 anos, foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira (26), dentro de casa. O caso aconteceu em Rio Branco, no Acre.

José Oliveira César foi achado pelo filho já em estado de decomposição. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, apenas para atestar o óbito.

De acordo com as autoridades que estiveram no local, o corpo não apresentava sinais de perfurações, mas o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos e depois liberado à família.