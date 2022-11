Idoso é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa

Segundo a Polícia Civil, o caso é tratado inicialmente como latrocínio (roubo seguido de morte)

Um idoso de 72 anos foi encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na terça-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, vizinhos acionaram a corporação após perceber o portão da residência aberto, fora do trilho.

Um vizinho entrou no local e percebeu, ainda, a porta de entrada aberta sem sinais de arrombamento. Ele localizou a vítima no chão da cozinha.

Ainda conforme a polícia, uma televisão e um carro foram roubados do local. Os pertences de Celso de Oliveira também estava revirados.

A Polícia Civil investiga o caso.