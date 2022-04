Idoso é detido suspeito de maus-tratos a animais em Vila Velha, ES

Na noite desta segunda-feira, 18, um idoso foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, suspeito de maus-tratos a animais

Na noite desta segunda-feira, 18, um idoso foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, suspeito de maus-tratos a animais. Além de uma carcaça, cinco cães desnutridos, sem água e comida dentre de um terreno no bairro Araçás, pelo qual ele é responsável.

Após receberem denúncias de moradores, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram ao local, pela terceira vez. O veterinário responsável constatou o estado crítico dos animais.

“O veterinário responsável pelo setor emitiu laudo de maus-tratos. No local, havia três cães machucados, com doenças de pele, dois filhotinhos e havia também um animal que que já havia morrido, estava em decomposição no mesmo ambiente dos outros animais”, disse a inspetora Suellem de Oliveira.

“Nós já cumprimos, com o apoio do Meio Ambiente, duas outras ouvidorias no local. O proprietário do terreno já havia sido notificado, já havia sido feita a solicitação de adequação do local, mas não foi obedecida”.

No terreno, os cães foram encontrados vivendo em meio ao lixo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, 69 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para realizar prisão em flagrante naquele momento.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).