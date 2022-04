Moro posta montagem como Homem de Ferro e brinca ser primo de Tony Stark

São Paulo – SP

O ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) brincou ser primo de Tony Stark, o Homem de Ferro, personagem dos quadrinhos publicados pela Marvel.

Em uma postagem em suas redes sociais feita no último sábado (16), Moro publicou um trecho de uma entrevista em que presenteia seu interlocutor com o que parecem ser abotoaduras do Homem de Ferro e explica que há “uma história secreta por trás” do presente.

Ele conta que o sobrenome materno de sua mãe é Stark, ou seja, o mesmo do personagem. Na sequência, aparecem imagens do ator Robert Downey Jr., intérprete do Homem de Ferro na franquia de filmes, e uma montagem de Moro com a armadura usada pelo personagem.

“Agente da CIA? FBI? Funcionário da Globo? Sinto muito, mas ninguém acertou: primo do Tony Stark, graças ao sobrenome da Dona Odete, minha mãe, uma legítima ‘Stark’. Supondo que os Vingadores viessem passar uns dias no Brasil, qual o principal problema que eles deveriam resolver?”, escreveu o ex-juiz da Lava Jato na legenda da publicação.

Moro deixou o Podemos no dia 31 de março, partido pelo qual era pré-candidato ao Planalto, e migrou para o União Brasil, que aprovou o nome do deputado federal Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência da República. Após a decisão da legenda, o ex-ministro disse que segue “como um soldado da democracia”.

O União Brasil diz que Moro fará parte de um “projeto do Estado de São Paulo”, sinalizando uma candidatura ao Congresso.