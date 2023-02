Idoso é atropelado após uma discussão sobre máscara de Covid-19 com motorista de ônibus

O aposentado passará por uma cirurgia nesta terça na Santa Casa

Um idoso de 73 anos foi atropelado por um motorista de ônibus no último domingo (26/2), o caso ocorreu por volta das 18h, na rua Elias de Alemeida, no Tremembé, na zona norte de São Paulo, após uma discussão com o condutor, teve a perna esquerda esmagada e terá de passar por uma cirurgia nesta terça-feira (28/2).

O aposentado Dalci Cangussu passará por uma cirurgia na manhã dessa terça na Santa Casa.

O caso ocorreu por volta das 18h do último domingo, na rua Elias de Alemeida, no Tremembé. Imagens de câmera de segurança registraram o momento.

O motorista do ônibus foi ouvido pela polícia e, diante das imagens, foi indiciado por tentativa de homicídio. Ele responderá em liberdade.