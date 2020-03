Idoso de 82 anos tem garganta cortada enquanto dormia

PUBLICIDADE 

Um idoso, de 82 anos, foi morto após ter sua garganta cortada na tarde da última segunda-feira (16), em Tarauacá, interior do Acre. Júlio Martina dos Santos foi morto enquanto dormia em uma rede em casa.

José Mario da Silva Martins, de 30 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. No entanto, o suspeito não revelou a motivação do crime.

A Polícia Militar do Acre encontrou o suspeito próximo a casa da vítima. José morava com o idoso e sua esposa e, de acordo com a polícia, ele seria parente do casal. Os agentes não souberam informar o grau de parentesco.

A polícia detalhou ainda que o suspeito do crime usa tornozeleira eletrônica.