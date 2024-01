Idoso de 78 anos é amarrado e morto por casal em Sergipe

A descoberta foi feita pelo filho do idoso

Neste domingo (21), na zona rural do município de Tobias Barreto, um idoso de 78 anos foi descoberto sem vida dentro de sua própria residência. O delegado Daniel Mattos, responsável pelo caso, revelou que o corpo do idoso apresentava sinais de violência, indicando que ele foi vítima de agressões com pauladas, estando inclusive amarrado.

Imediatamente, a Polícia Civil foi acionada e deu início às investigações. No decorrer do mesmo domingo, um casal foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no crime.

O delegado destacou que o caso permanece em processo de investigação, e apelou à colaboração da comunidade.