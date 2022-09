Idoso de 70 anos morre afogado após mergulhar no Rio Acre

Conforme o Corpo de Bombeiros, ele era acostumado a mergulhar, e ficar por um tempo submerso, mas neste domingo acabou se afogando

O idoso Francisco Carlos Martins, de 70 anos, morreu afogado ao mergulhar no Rio Acre, na região do bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, na tarde desse domingo (4).

“As informações que a gente coletou lá no local, ele normalmente tinha o costume de praticar apneia lá no local, costumava submergir e ficava um bom tempo embaixo d´água e depois subia. Só que ele fazia isso sozinho”, contou tenente, Luiz Neto comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme os bombeiros, um homem viu o momento em que o idoso mergulhou e ficou com parte da cabeça de fora, e depois de um tempo afundou e não apareceu mais.

“Acionaram o Bombeiro e quando chegou lá, assim que nosso mergulhador entrou na água, com menos de um minuto já encontrou o corpo e trouxe ele para cima, mas não tinha mais nenhum sinal vital”, pontuou.

Cuidados



O tenente alerta para alguns cuidados que podem ser adotados para evitar afogamentos. Ele orienta que as pessoas não tomem banho em locais não apropriados para a prática, como no caso do açude onde houve o incidente com o adolescente, por exemplo.

“A gente sempre orienta a não ir para a área de banho de forma isolada, sempre estar acompanhado, de preferência que não vá para locais mais profundos do rio, lago ou açude se não se sente seguro, ou se tiver sob efeito de álcool”, pontua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, ele alerta que seja usado o colete para aqueles que não têm muita habilidade para nadar. No caso de crianças, os pais devem ficar atentos.

“E os locais que são apropriados para banho, de preferência, que contratem os guarda-vidas que são treinados pelo Corpo de Bombeiros. Água ninguém brinca. Por mais que tenha confiança, ter aquela cautela a mais pra que não aconteça esse tipo de tragédia”, concluiu.