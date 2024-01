Idoso de 65 anos é preso suspeito de estuprar sobrinhas em AL

Aproveitando-se de momentos em que ficava sozinho com as crianças, o acusado perpetrava os crimes

A Polícia Civil efetuou a prisão de um idoso, de 65 anos, que foi condenado a mais de 30 anos de prisão por crimes de estupro cometidos contra três meninas na cidade de Arapiraca, interior de Alagoas. As vítimas, com idades de 5, 6 e 7 anos, incluíam uma sobrinha do acusado e duas filhas de uma “irmã de criação”.

Segundo as autoridades policiais, os abusos contra a sobrinha ocorreram em 2009, quando a criança tinha apenas 7 anos. A família só começou a desconfiar dos abusos quando a vítima manifestou sinais de comportamento depressivo e recusou-se a visitar a residência do tio. Somente após cinco anos, a menina revelou os abusos para a mãe e a orientadora escolar.

As outras duas meninas, irmãs e filhas de uma “irmã de criação” do acusado, foram vítimas de abuso sexual a partir de 2013, quando visitavam a casa dos tios, onde o criminoso residia.