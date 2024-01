Idoso de 63 anos é morto esfaqueado após confusão em bar

A identidade da vítima foi confirmada como Carlson Jac de Jesus

Um homem idoso, de 63 anos, perdeu a vida de forma trágica na manhã desta terça-feira (30) em um bar em Cuiabá, vítima de um ataque a facadas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, um homem de 54 anos, foi encontrado sendo linchado no momento em que as equipes policiais chegaram ao estabelecimento. Testemunhas relataram que o suspeito teria esfaqueado um cliente do bar na região do pescoço.

O indivíduo admitiu o crime às autoridades policiais, alegando que atacou a vítima devido a desavenças anteriores. Após ser conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber tratamento por hematomas resultantes do linchamento, o suspeito foi posteriormente preso em flagrante por homicídio doloso, caracterizado pela intenção de causar a morte.