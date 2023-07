Idoso de 62 anos sobrevive após queda em prédio em construção em MG

A vítima perdeu o equilíbrio e sofreu a queda

Um homem de 62 anos foi resgatado com vida após cair de uma altura superior a 20 metros em um prédio em construção na cidade de Viçosa, localizada na Zona da Mata mineira.

O acidente ocorreu enquanto o homem estava trabalhando no nono andar do edifício. Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram o idoso consciente, capaz de se comunicar e com escoriações pelo corpo.

Os bombeiros identificaram uma possível fratura na perna da vítima, o que exigiu a imobilização por parte de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, o idoso foi encaminhado ao hospital São Sebastião para receber os cuidados necessários.

Segundo relatos dos bombeiros, o impacto da queda foi atenuado por um amontoado de terra, o que contribuiu para que o idoso não sofresse ferimentos mais graves.