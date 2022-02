Idoso comemora 121 anos com bolo do INSS

Andrelino foi casado e teve sete filhos, além de 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Atualmente, cinco filhos estão vivos

O goiano Andrelino Vieira da Silva comemorou, na última semana, o aniversário de 121 anos com um bolo temático do INSS. O idoso nasceu no dia de 3 fevereiro de 1901, em Anicuns, em Goiás.

“Todo ano eu mando fazer um bolo para ele e nesse ano um amigo viu na internet uma pessoa que fez um bolo dessa forma e me mandou dizendo: ‘É a cara do seu avô’”, disse a neta Janaina Lemes ao G1. Ela que encomendou o bolo com o tema “O terror do INSS”.

Mesmo com a idade avançada, a família afirma que o idoso está lúcido e saudável. “É um privilégio muito grande ter uma pessoa dessa idade na família para poder compartilhar histórias com a gente. Minha filha teve a oportunidade de ter um bisavô. Eu não tive. A gente valoriza todos os momentos. Ele viaja, vai a barzinhos, faz de tudo”, continuou a neta.