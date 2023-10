Idoso acende vela e causa incêndio em MS

Um dos vizinhos avistou a luz da vela brilhando dentro da casa

Em um assentamento, Estrela, em Jaraguari, na noite de domingo (29), um homem identificado apenas como Licínio, de 60 anos, perdeu a vida em um incêndio provocado após acender uma vela. O acidente ocorreu em meio a uma queda de energia na região.

Segundo relatos dos vizinhos à polícia, a região ficou sem luz por volta das 16h de domingo. Por volta das 20h, Licínio chegou ao local, utilizando a luz de sua moto para iluminar o ambiente. Conforme informações do boletim de ocorrência, um dos vizinhos avistou a luz da vela brilhando dentro da casa de Licínio.

Por volta das 23h, a energia elétrica foi restaurada. Ao se levantar para ligar os aparelhos, um dos vizinhos percebeu que as chamas já haviam tomado conta da residência de Licínio. Os bombeiros foram acionados e, após conterem o incêndio, encontraram o corpo carbonizado do idoso no banheiro da casa.

Licínio foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como incêndio e morte a esclarecer.