Idosa morre após armário de hospital cair em cima dela

Uma idosa, de 72 anos, faleceu após um armário do hospital que ela estava internada despencar em cima da maca onde estava. Maria Gomes Ferreira foi internada em outubro para tratar uma infecção urinária. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O acidente ocorreu apenas alguns dias antes de Maria receber alta médica, no dia 10 de novembro. A idosa chegou a ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas, após 15 dias, não resistiu e faleceu.

A filha da mulher, Ana Lira Gomes, registrou um boletim de ocorrência sobre o acidente. “Estou muito mal!”, disse. Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da cidade, o caso foi registrado como “morte a esclarecer”.

“Bateu na cabeça dela”, lembra Ana do momento. “Ela só não morreu na hora porque a grade da cama amorteceu a queda. Foi um barulhão tão grande, tão grande que você não tem ideia”, diz.

Em nota, o hospital El Kadri afirmou que “o mobiliário em questão estava em total condição de uso, não se observando nenhuma irregularidade em todas as manutenções que são realizadas periodicamente”.

“Após o incidente a paciente foi imediatamente atendida, por equipe médica e multiprofissional, com assistência completa e todos os exames necessários foram realizados”, finalizou o hospital.