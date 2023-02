Idosa é encontrada viva em funerária horas após ser declarada morta

O caso estimulou investigações da polícia e das autoridades de saúde

Uma mulher de 82 anos que foi declarada morta em uma casa de repouso em Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos, foi encontrada viva quase três horas depois em uma funerária, disseram autoridades, estimulando investigações da polícia e das autoridades de saúde.

A mulher foi declarada morta no sábado (4) no Water’s Edge Rehab and Nursing Center, em Port Jefferson, às 11h15, informou a polícia do condado de Suffolk. Depois de ser levada para a O.B. Davis Funeral Home nas proximidades de Miller Place às 13h30, ela foi encontrada respirando às 14h09, disse a polícia.

A mulher, que as autoridades não identificaram publicamente, foi levada para um hospital depois de ser encontrada viva, disse a polícia.