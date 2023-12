Idosa de 81 anos morre após exame no CE

O Ministério Público apresentou denúncia contra o médico responsável pelo procedimento

Em janeiro de 2022, uma idosa de 81 anos faleceu após submeter-se a uma colonoscopia em uma clínica no município de Acaraú, no interior do Ceará. Agora, o Ministério Público apresentou denúncia contra o médico responsável pelo procedimento, identificado pela família como Marcio Roney, acusando-o de homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar.

Segundo a investigação conduzida pelo Ministério Público, Jaci Aires dos Santos teve o intestino perfurado durante o exame, resultando em complicações fatais. O MP solicita que o médico seja responsabilizado e efetue uma reparação à família, estipulada em, no mínimo, 150 salários mínimos.

Após a colonoscopia, a idosa apresentou sinais alarmantes na clínica, incluindo agitação, inchaço na barriga e, horas mais tarde, veio a óbito em decorrência de uma parada cardíaca.