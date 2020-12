Idosa de 80 anos é morta e tem a casa incendiada; marido da vítima foi preso como suspeito

PUBLICIDADE

Uma idosa, de 80 anos, foi encontrada morta com marcas de ferimentos causados por faca. O marido da vítima, o pedreiro Vicente Mendes de Campos, de 76 anos, é suspeito do crime. Ele ainda teria ateado fogo na residência após matar a mulher. As informações são do Universa, do UOL.

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros após perceberem o incêndio. Quando as equipes chegaram ao local, alguns moradores tentava apagar as chamas.

Em seguida, os militares entraram na residência e encontraram a idosa morta e o suspeito, desorientado pela fumaça. Vicente estaria na cozinha e apresentava um corte na mão.

No local do crime, as autoridades ainda encontraram uma vasilha com álcool que aparentava ter sido manuseada recentemente. De acordo com o depoimento do filho da vítima, o companheiro da idosa era muito ciumento, a ponto de não deixar ela sair sozinha de casa.

A testemunha contou ainda que a mãe havia conseguido uma medida protetiva contra o suspeito. O documento foi expedido após a mulher denunciar o companheiro por violência doméstica e ameaça de morte, no dia 20 de setembro. O caso ocorreu em Campo Grande-MS.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). O suspeito foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Campo Grande sob escolta policial. Posteriormente, ele foi preso em flagrante por feminicídio e incêndio.