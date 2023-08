Humorista que postou vídeo sobre traição é assassinado a tiros em MG

O suspeito entrou na farmácia, caminhando em direção à vítima. Os dois parecem discutir e, na sequência, o homem dispara nove vezes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O comerciante e humorista Tiago Brito foi morto na terça-feira (15) com nove tiros dentro de sua farmácia, em Ipatinga, Minas Gerais. A polícia suspeita que ele tenha morrido por causa de um vídeo postado nas redes sociais.

A polícia obteve imagens de uma câmera de segurança instalada na farmácia, que registrou toda a cena.

Segundo informações preliminares, o suspeito, que ainda não foi identificado, chegou em um carro e entrou na farmácia, caminhando em direção à vítima. Os dois parecem discutir e, na sequência, o homem dispara nove vezes.

Nas imagens, segundo a polícia, Brito, caído no chão, chega a se agarrar na perna do suspeito. O homem se desvencilha, sai da loja, entra no carro e foge em seguida.

PIADA SOBRE TRAIÇÃO PODE TER MOTIVADO O CRIME

A suspeita inicial é de que o crime tenha sido motivado por um vídeo divulgado pelo humorista em suas redes sociais. No vídeo, ele comentava sobre um caso de traição envolvendo um morador da cidade.

Apesar de comerciante, Brito também mantinha um perfil no Instagram, onde postava esquetes de humor para os cerca de 18 mil seguidores.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que foi instaurado inquérito policial para esclarecimento dos fatos. A perícia compareceu ao local para coletar elementos que irão subsidiar a investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo da vítima foi removido ao Posto Médico Legal para exame necroscópico. O caso tramita na Delegacia de Crimes Contra a Vida de Ipatinga. “Outras informações serão divulgadas com a conclusão dos trabalhos investigativos”, informou o órgão.