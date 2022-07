Humorista brasileiro vira meme na web após entrevista. Veja:

Empresário e humorista brasileiro, Abdías Melo virou meme nas redes sociais neste fim de semana, depois que um vídeo de uma entrevista que ele concedeu no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, viralizou. Na gravação, o artista falava sobre o caos nos serviços aéreos com uma greve de trabalhadores que está acontecendo na Europa. A pergunta da jornalista, da emissora 'RTP', era relacionada a situação do humorista. Ela questiona: "Sabe quando vai voar efetivamente? Você está aqui no aeroporto para tentar resolver essa situação?" A resposta do entrevistado foi curiosa. "Meu anjo, eu estou com a mesa cueca faz seis dias. Eu não tomei banho, estou fedendo, um absurdo! Meu suvaco está fedendo", disse. Horas antes, o humorista publicou um vídeo onde reclamava da situação com o mesmo tom usado na entrevista. Em sua conta do Instagram, Abdías repostou a entrevista com a legenda: "Falei mesmo, poderia ser qualquer TV do mundo! Eu só falo a verdade!". A fala do humorista, que terminou a resposta inusitadamente, virou assunto nas redes. Simplesmente falam assim: 'vamos resolver'. Aí, botam um voo, dá o cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa. Eu tô preso, sem fazer cocô", contou. Veja a gravação: Vídeo: Reprodução/Twitter Um vídeo com a entrevista, no Twitter, já acumula mais de 35 mil likes. Até a madrugada deste domingo (03), ele não havia conseguido um voo de volta ao Brasil.