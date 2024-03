Hospital é evacuado após ameaça de incêndio em GO

A unidade hospitalar é localizada Avenida L, no Setor Aeroporto

O Hospital Ortopédico de Goiânia passou por momentos de tensão na manhã desta terça-feira (5), quando um princípio de incêndio levou à evacuação parcial do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado devido à grande quantidade de fumaça encontrada no local, que levou à evacuação do primeiro andar, onde está localizada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A ação de precaução envolveu pacientes e funcionários, todos orientados a deixar o local de forma organizada e segura. Os bombeiros iniciaram os procedimentos de atendimento à ocorrência por volta das 5h30, deparando-se com uma enfermeira do hospital que passou mal devido à fumaça.

Os militares prestaram os primeiros socorros à enfermeira, fornecendo oxigênio para seu alívio, e logo em seguida a profissional foi encaminhada a outro hospital para avaliação médica. Felizmente, seu estado de saúde é estável e não corre risco.