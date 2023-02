Homens se passam por policiais federais para roubar casa no Paraná

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os bandidos disfarçados chegam ao local e abordam a vítima

Dois homens assaltaram uma casa usando disfarces de policiais federais nesta quinta-feira (23), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os bandidos disfarçados chegam ao local e abordam a vítima. Eles vestem blusas pretas com escritos em amarelo.

Pelo vídeo é possível ver que os dois descem de um carro preto, dirigido por uma terceira pessoa, enquanto o morador da casa abre o portão da garagem e se prepara para entrar no imóvel. O carro que os deixa no local sai em seguida.

A Polícia Civil informou que os suspeitos disseram ter recebido uma denúncia sobre tráfico de drogas. Ao entrar na casa, eles anunciaram o assalto.

Até a noite desta sexta-feira (24), porém, os suspeitos não tinham sido identificados pela polícia.