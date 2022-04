Homens invadem hospital em Guarujá (SP) e matam paciente a tiros

A vítima, identificada como Gilianderson dos Santos, 37, estava em uma cadeira de rodas e aguardava trâmites para sua alta hospitalar

Matheus Moreira

São Paulo, SP

Dois homens invadiram um hospital em Guarujá, no litoral de São Paulo, e mataram a tiros um paciente que havia acabado de receber alta. O crime aconteceu na manhã deste domingo (24), por volta das 11h30.

A vítima, identificada como Gilianderson dos Santos, 37, estava em uma cadeira de rodas e aguardava trâmites para sua alta hospitalar quando os criminosos, que usavam usavam capacetes, renderam dois funcionários do hospital, invadiram o local e dispararam contra o paciente diante da equipe médica.

Santos estava internado desde a sexta-feira (22) no Hospital Santo Amaro (HSA) após ter sido baleado na nádega e na perna. Na ocasião, estava sem documentos e apenas acompanhado de familiares, de acordo com informações do hospital. A polícia ainda não disse em que situação o paciente foi ferido a tiros.

Em nota, o Hospital Santo Amaro diz que Santos chegou ao hospital depois de ser transferido de uma unidade de pronto-atendimento do Jardim Conceiçãozinha, também em Guarujá.

O boletim de ocorrência da sexta, quando Santos foi baleado, indica que ele teria sido abordado por volta das 20h na ciclovia da Piaçaguera. A vítima foi socorrida consciente e disse à polícia que sua bicicleta e mochila foram levadas.

O caso foi registrado pela Delegacia Sede do Guarujá que acionou a 3ª Delegacia do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).