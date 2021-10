Homens armados matam moradores em São Luís

Até o momento, os suspeitos não foram identificados

Durante a noite dessa quinta-feira (21) e madrugada desta sexta (22), homens armados em veículos e motocicletas praticaram, pelo menos, cinco homicídios e deixaram várias pessoas feridas, em diferentes bairros em São Luís (MA).

Uma das vítimas foi identificada como Paulo Rogério Nogueira da Silva, de 27 anos. Ele foi morte a tiros quando estava na porta de casa com a mulher e o filho.

Além de Paulo, também morreram durante o tiroteio ocorrido em São Luís Micael Pereira dos Santos, 18, que estava no bairro Cidade Olímpica, Pedro Henrique do Nascimento, 20, morto no bairro Pirapora, Weberth de Carvalho Cascas, 35, e Natanael Soeiro Costa, de 44 anos.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados. A Superintendência Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP) investiga os casos.