Homens armados invadem hospital e assaltam pacientes

Por volta das 20h de terça-feira (26), homens armados invadiram um hospital em Fortaleza e e assaltaram pacientes e profissionais de saúde. De acordo com testemunhas, dois suspeitos chegaram armados à unidade e renderam as pessoas que aguardavam atendimento no local. Os suspeitos roubaram aparelhos celulares, relógios, carteiras, entre outros pertences. Entre as vítimas estão gestantes, mães com crianças e os profissionais do local. Testemunhas disseram ainda que, antes de invadir o hospital, a dupla rendeu uma pessoa que estava em uma praça em frente a unidade. Após o crime, os suspeitos fugiram. A Polícia Militar faz buscas na região para localizar e prendeu os envolvidos.