Homem viraliza após descobrir hospedagem inusitada

O professor David Holtz compartilhou em suas redes sociais a hospedagem que locou em Londres, na Inglaterra, e acabou viralizando. O turista percebeu ao chegar que o espaço simplesmente se tratava apenas de um banheiro com uma cama.

O espaço é um banheiro, com vaso sanitário, ducha, pia, com uma cama bem ao lado, apenas com um vidro separando os dois cômodos.

Apesar das reações bem-humoradas nas redes, o professor não gostou da sua escolha na plataforma de locações e reclamou com o perfil oficial do Airbnb.