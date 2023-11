Homem vendia carne de cachorro achando que era de carneiro

Ele, que tem 56 anos, estava vendendo o produto em uma feira para tentar ganhar dinheiro. Depois de ser ouvido, ele foi liberado

Um homem em situação de rua foi flagrado vendendo carne de cachorro em Maceió, e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Em depoimento, ele, que é natural da Bahia, disse que ganhou a carcaça de um desconhecido, e que pensava se tratar de carne de carneiro.

De acordo com o delegado, o homem jogou a carne fora depois que começaram a falar para ele que se tratava de cachorro. O inquérito foi encaminhado para a Justiça, com pedido de prisão do homem. Mas como não houve análise do pedido nem mandado de prisão expedido, ele foi liberado.