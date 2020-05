Homem usa capuz da Ku Klux Klan para se proteger de coronavírus

PUBLICIDADE 

No último sábado (2), um homem foi flagrado usando um capuz da Ku Klux Klan para se proteger do coronavírus em um mercado em Santee, San Diego, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal Los Angeles Times, vendedores e clientes do mercado pediram várias vezes para o rapaz tirar o capuz ou deixar a loja.

De acordo com um porta-voz das lojas Vons, um supervisor do mercado precisou intervir e pedir novamente para que o rapaz tirasse o capuz. Só assim, o homem retirou o acessório, comprou sues itens e foi embora do local.

Internautas criticaram as imagens do homem com o capuz. Até o prefeito de Santee se pronunciou. “Muito obrigado a todos que se mobilizaram para evitar esse triste lembrete de intolerância. Santee, seus líderes e eu não toleraremos esse comportamento”, manifestou o prefeito.

As lojas Vons também se manifestaram “Esse foi um incidente perturbador para nossos associados e clientes, e estamos analisando com nossa equipe a melhor maneira de lidar com essas situações inadequadas no futuro”, diz a nota.

O caso ocorreu após decreto exigir o uso de máscaras de proteção em San Diego.

