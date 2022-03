Homem tenta fuga com carreta lotada de botijões de gás furtados

Os policiais avistaram um veículo Volkswagen com um reboque engatado (sem placa) e com 7 botijões de gás dentro

Dois homens tentaram furtar Botijões de gás na Asa Sul. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para verificar uma situação de furto em comércio, no posto BR 315 Sul.

Os policiais avistaram um veículo Volkswagen com um reboque engatado (sem placa) e com 7 botijões de gás dentro, além de mais 6 botijões na calçada, próxima a carreta.

O motorista e o carregador dos botijões tentaram fugir, mas foram detidos pelos policiais.

Foram encontrados, um alicate de corte, uma faca e uma serra, além de uma nota fiscal constando a compra de 2 corta vergalhões na análise veicular. Além disso, dois cadeados foram encontrados quebrados.

Os policiais levaram os dois detidos à 1ª DP para providências de polícia judiciária.

Confira o vídeo: