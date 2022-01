Homem tem mão decepada acusado de furto em BH

Ao chegarem para prestar socorro, os policiais encontraram o homem deitado na calçada da rua com a mão enfaixada com um pano

Nesta terça-feira, 4, um homem teve a mão direita decepada acusado de ter furtado um celular em Belo Horizonte. A vítima foi socorrida por policiais militares.

Segundo o boletim de ocorrência, quem notificou o caso foi a mãe da vítima. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem deitado na calçada da rua com a mão enfaixada com um pano.

Os militares levaram a vítima até o hospital, e, no caminho, a vítima disse que teve a mão decepada por três indivíduos que o acusaram de roubar um celular. O homem, porém, alegou que não havia sido ele o autor do crime.

Até o momento, ninguém foi preso, mas dois suspeitos, de 20 e 24 anos, foram identificados.