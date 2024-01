Homem tem dedo amputado após ser picado por uma aranha em SP

Atualmente, o paciente possui uma bolha no local afetado

Um homem de 31 anos enfrenta a amputação do dedo indicador após ser picado por uma aranha-marrom enquanto dormia. A necrose do membro foi ocasionada pelo veneno da aracnídeo. Wilker Guimarães relatou que buscou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia, em Praia Grande, litoral de São Paulo, em duas ocasiões, alegando que nada foi feito nas primeiras visitas. Somente na terceira tentativa, na UPA Central, ele afirma ter recebido o soro antiaracnídico.

O incidente ocorreu em 28 de dezembro, quando Guimarães acordou por volta das 7h com dor na mão. Com o passar do tempo, notou o dedo latejar e identificou um pequeno corte no local. Na UPA Samambaia, foi orientado a tomar antialérgicos e analgésicos.

Ao retornar para casa e deparar-se com algumas aranhas em seu apartamento, Guimarães decidiu voltar à UPA para relatar a situação, os sintomas e as instruções recebidas anteriormente. O médico do segundo atendimento, no entanto, teria questionado se lhe prescreveram antibióticos, proporcionando mais medicamentos para dar continuidade ao tratamento.

No dia 29, ainda enfrentando intensas dores, Guimarães procurou a UPA Central. Uma enfermeira, ao notar o dedo roxo, indagou se ele havia consultado um médico previamente. Após compartilhar sua história, foi encaminhado para a UPA Quietude, onde finalmente recebeu o soro antiaracnídico.

Posteriormente, Guimarães foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, onde permanece internado, aguardando um procedimento cirúrgico. Ao expressar sua frustração com as condutas médicas, ele acredita que se tivesse recebido o tratamento adequado desde o início, talvez não precisasse passar pela amputação do dedo indicador da mão esquerda.

Atualmente, o paciente possui uma bolha no local afetado, o que, segundo ele, tem adiado a cirurgia. A equipe médica está aguardando a delimitação da necrose para realizar a amputação em uma intervenção única, evitando a necessidade de procedimentos adicionais.