Homem suspeito de roubos a bancos em cidades do Brasil é morto em Luziânia

Nesta terça-feira, 31, o suspeito de roubos a bancos e carros fortes em cidades do Brasil, identificado pela Polícia Militar como Raimundo Aparecido dos Santos, conhecido como Dica, morreu em um suposto confronto com policiais militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a ocorrência, o homem dirigia uma GM Montana e fugiu para a zona rural da cidade quando recebeu ordem de parada de uma viatura da Rotam.

Os militares tentaram abordar o veículo, mas o homem teria atirado contra a viatura. Houve resistência à ordem de parada, segundo a PM, e depois um tiroteio, quando o suspeito acabou baleado.

O homem foi socorrido pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM informou que o suspeito estava com uma carteira de identidade falsa, em nome de outra pessoa, mas com nome parecido com o dele.

Dica participou, segundo a PM, de roubos a carro forte, bancos e base de valores na modalidade domínio de cidades. Neste tipo de prática, os criminosos utilizam práticas para impedir que as forças de segurança possam reagir e também colocam em risco a população.

