Homem suspeito de invadir casas e estuprar mulheres é preso

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) efetuou a prisão de um indivíduo de 30 anos, suspeito de cometer estupros em série na cidade de Itumbiara (GO).

De acordo com os investigadores, em 10 de novembro, uma vítima procurou a Deam e relatou que o criminoso invadiu sua residência durante a noite, utilizando uma faca, e a violentou sexualmente.

No mesmo mês, outras três vítimas procuraram a Deam, compartilhando relatos semelhantes. Uma delas foi vítima de abuso mesmo estando grávida.

As investigações indicam que o suspeito adotava uo mesmo modus operandi: adentrava nas casas após verificar que as vítimas estavam sozinhas e, munido de uma faca do próprio local, as coagia a manter relações sexuais.