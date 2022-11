Homem suspeito de agredir esposa grávida é preso

O suspeito agrediu com um pedaço de madeira a própria mulher, que está grávida de três meses

Um homem foi preso em flagrante em Mosqueiro, distrito de Belém, pelo crime de violência doméstica. O caso ocorreu na última quarta-feira (2) e foi divulgado nesta quinta-feira (3) pela Polícia Civil.

O suspeito agrediu com um pedaço de madeira a própria mulher, que está grávida de três meses. De acordo com a PC, o motivo da agressão ocorreu após a vítima recusar praticar sexo com homem.

Após uma denúncia, as equipes policiais da 9ª Seccional Urbana de Mosqueiro se dirigiram até a residência do casal, onde o suspeito foi preso em flagrante delito.

Segundo a Polícia Civil, o agressor foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.