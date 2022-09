Homem sofre tentativa de homicídio por causa de pé de abacate

De acordo com a polícia, o vizinho do dono do pé de abacate estava incomodado com os galhos do pé da fruta, pois eles tinham invadido o seu imóvel

Uma briga entre vizinhos causada por um pé de abacate terminou em uma tentativa de homicídio na cidade de Açailândia, a 562 km de São Luís. O crime aconteceu no povoado Novo Bacabal, na zona rural de Açailândia, e envolveu o proprietário de um pé de abacate e o seu vizinho. De acordo com a polícia, o vizinho do dono do pé de abacate estava incomodado com os galhos do pé da fruta, pois eles tinham invadido o seu imóvel. Leia também Último lote de restituição do Imposto de Renda terá correção de 4,22%

Casos de varíola dos macacos caem no Brasil, mas riscos ainda existem

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado em R$ 150 milhões O vizinho pediu ao proprietário que alguns galhos fossem podados, mas ele se recusou. Foi nesse momento que vizinho resolveu, por conta própria, cortar os galhos que estavam invadindo o seu quintal. Quando o dono do pé de abacate viu os galhos cortados, ele entrou em sua casa, pegou uma espingarda e atirou contra o vizinho, que ficou gravemente ferido. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Açailândia, onde permanece em internada. Segundo a polícia, após atirar contra o seu vizinho, o dono do pé de abacate fugiu sem deixar pistas. A polícia já iniciou as buscas no intuito de prender o suspeito.