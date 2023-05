Homem sofre golpes de enxada após briga por som alto

A desavença entre os homens por conta da altura do som é antiga, mas se intensificou há cerca de um mês

Um homem de 43 anos foi preso em Guapó, Região Metropolitana de Goiânia, sob a suspeita de tentar matar o vizinho, de 45 anos, com golpes de enxada após uma discussão sobre o volume do som. De acordo com o delegado do caso, André Veloso, a desavença entre os dois já era antiga.

O delegado acrescentou que o suspeito estava perturbando a vizinhança com o som alto durante a madrugada da última terça-feira (2), quando a vítima foi até a casa do suspeito para reclamar. Entretanto, o vizinho foi atacado pelo suspeito ao chegar no local.

“O suspeito pegou uma enxada e desferiu pelo menos dois golpes na cabeça da vítima. O homicídio só não se consumou porque as tias da vítima foram em auxílio dele. No dia 16 do mês passado, o suspeito também tentou acertar a cabeça do irmão da vítima com uma barra de ferro, mas acertou o muro. A poeira do muro sujou o rosto do homem devido a força do golpe”, explicou.

Segundo André, o suspeito já tinha histórico de violência doméstica e que costumava aumentar o som quando ingeria bebidas alcoólicas. Ele também ficava agressivo quando os vizinhos pediam para abaixar o volume.

“Ele já jogou tijolos na casa da vítima e quase acertou a cabeça de uma criança, de 2 anos, que estava na área da casa. Em outro momento, ele apareceu na porta da vizinha e a ameaçou com um extintor de incêndio pendurado no pescoço, uma picareta e um facão”, concluiu.

O delegado divulgou a imagem do suspeito para ajudar na coleta de novas provas e vítimas, já que há indícios de que outros vizinhos não denunciaram o suspeito anteriormente por medo.